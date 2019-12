Kaaris, Lomepal, Nekfeu : Internet ressort des inédits !

Les Sessions Perdues nous offrent des inédits de studio de la crème du Rap Français : Fabe, Vald, Lomepal, Nekfeu, Kaaris, Sadek, Jazzy Bazz, Georgio, etc...

Le rap a toujours aimé cultiver sa propre légende, et sa propre histoire, allant même jusqu'à explorer les moindres fonds de tiroir pour alimenter cette légende. Et en même temps, ces morceaux perdus, ressortis d'un coup "par hasard", sont bien souvent excellents, ou au moins, une belle photographie de ce que tel artiste pouvait proposer à tel moment. Le rap français ne fait pas exception à la règle, et depuis 2013, on a droit à des sorties de "Sessions Perdues : Rare & Unrealeased". Des mixtapes qui regroupent des morceaux "cachés" parfois inédits de nos rappeurs favoris.

Et en cette fin d'année 2019, pour Noël, les fans ont eu le droit à un cadeau assez sympathique : 14 morceaux un peu disparus, avec, en vrac : du Lomepal, du Vald, du Kaaris, Sadek, Jazzy Bazz, Georgio, Nekfeu, et même les groupes S-Crew, 1995. Et pour les plus anciens, on a même droit à un featuring de deux membres de la Scred Connexion, Fabe, et Koma. Bref, des noms incroyables, pour une mixtape qui fait la part belle à l'écriture et au kickage.

Si le style est plutôt à l'ancienne, Kaaris et Vald apportent un parfum un peu plus "années 2010" et ils le font bien. On peut noter que le style de Kaaris à l'époque où il enregistre "Roue Arrière", est assez influencé par Salif notamment. L'egotrip et les rimes sales sont déjà bien présentes, mais c'était peut-être un des morceaux les moins bien cachés de cette Session Perdue, car les vrais fans du rappeur de Sevran le connaissaient déjà. Ca fait en tout cas plaisir d'avoir ce petit projet 100% rap kické pour les vacances !