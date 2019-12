Rihanna : Amazon paie 25 millions de dollars pour un documentaire !

Rihanna a vendu un documentaire à Amazon pour un montant de 25 millions de dollars. Conformément à The Hollywood Reporter, le géant américain du commerce électronique a acheté les droits mondiaux du film réalisé par Peter Berg sur la célèbre chanteuse.

Ce film est un regard sans filtre sur la vie de la chanteuse. L’agence Endeavour a commencé à proposer le projet à un certain nombre de distributeurs et a confirmé des images à Cannes en mai avant de finaliser la prise en charge d'Amazon.

"Avec une entrée sans précédent dans la vie de la chanteuse et plus de 1 200 heures de séquences, le documentaire donne un aperçu non public du caractère, de l'humour, de l'éthique du travail, de l’intimité et de l'amour de Rihanna".

Auparavant, Riri a travaillé avec Berg sur le film de fiction de science-fiction Battleship en 2012. "Ce fut un changement de rythme agréable… pour partir en voyage avec Rihanna à travers l'Europe", explique le réalisateur. "Nous avions été en France. Elle allait faire une performance live le jour de la Bastille".

En septembre, Rihanna s'est associée à Amazon Prime pour son évènement Savage X Fenty, qui comprenait des performances de Migos, DJ Khaled et Huge Sean.

Rihanna est la nouvelle star à décrocher un énorme salaire en streaming. Apple TV + a récemment payé 25 millions de dollars pour un documentaire sur Billie Eilish, qui suit la chanteuse de 17 ans dans les coulisses de la sortie de son premier album, "When We All Fall Asleep, The place Do We Go?".