Wiz Khalifa dans le top 10 YouTube de la décennie !

Alors que 2020 se profile à l'horizon et que la décennie tire à sa fin, YouTube a fait un voyage dans le temps et a dévoilé sa liste des vidéos les plus regardées au cours de la dernière décennie.

Dans ce classement, on retrouve Wiz Khalifa avec "See You Again" ft. Charlie Puth, l'un des morceaux les plus émouvants que l'industrie du film et de la musique ait jamais vu. Le clip du morceau a cumulé 4 324 374 180 vues ce qui lui vaut la troisième place.