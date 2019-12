Moula est un des termes les plus recherchés sur Google !

Mois de décembre signifie check-up annuel ! Après YouTube et Spotify , c’est Google qui établit son bilan de l’année et il s’avère que les français aiment beaucoup la "Moula" .

Le moteur de recherche le plus célèbre au monde a fait un compte-rendu des requêtes des internautes entre 2018 et 2019 dans différentes catégories. On retrouve des sujets d’actualité qui ont suscité l’engouement du public, comme par exemple Notre Dame de Paris, les Elections Européennes, ou encore, les Gilets jaunes.