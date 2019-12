Juice WRLD : Future lui rend hommage en chanson !

Cette tragédie a déclenché de nombreuses réactions dans le rap game américain. Après Drake qui a déclaré vouloir "voir les jeunes talents vivre plus longtemps", Joyner Lucas qui a blâmé les rappeurs qui glorifient la consommation de drogues dans leurs sons, c’est au tour de Future de s’exprimer de manière très originale.

"U freestyle hits... Quiconque est témoin de ta création dira facilement que tu es l'un des plus grands. P’tit reuf ton éthique de travail et ta passion pour la musique restent impeccables. POUR TOUJOURS."

Il faut dire que les deux artistes se connaissaient vraiment, en 2018 ils avaient collaboré ensemble sur la mixtape "Wrld On Drugs" et Juice WRLD n’a jamais caché son admiration envers The Wizard.