Eminem clashé par Nick Cannon dans un nouveau titre !

Nick Cannon vient d'allumer Eminem dans son nouveau son. Il a même ramené Suge Knight!

Il y a quelques jours sortait un morceau de Fat Joe, "Lord Above", en featuring avec Eminem, dans lequel le Slim Shady recommençait à insulter copieusement Mariah Carey et Nick Cannon. Un clash qui remonte à longtemps, après une prétendue histoire entre Em' et Mariah, que cette dernière a toujours niée. A force d'attaquer Mariah, Marshall s'est attiré les foudres de son mari du moment, Nick Cannon, qui en a pris pour son grade lui aussi. Au point de vouloir rencontrer le rappeur en tête à tête pour se battre avec lui. Une rencontre qui n'a jamais eu lieu, les deux hommes ont cependant continué à s'insulter par titres interposés, jusqu'à ce morceau avec Fat Joe donc.

La goutte de trop pour Nick, qui a décidé de sortir l'artillerie lourde, avec un Diss track en forme de missile directement envoyé à Eminem. Le morceau s'appelle "The Invitation" en feat avec Hitman Holla, Charlie Clips, Prince Eazy, et il fait évidemment référence à cette fameuse invitation envoyée à Em', pour lui casser la gueule, à l'époque. Et contrairement à ce que le refrain chanté peut laisser croire, il s'agit d'un vrai morceau de rap kické, et très agressif, qui débute d'ailleurs par un message vocal de Suge Knight dans lequel le caïd insulte Eminem, et valide Nick en tant que gangster et membre de sa "famille".

Nick Cannon enchaîne ensuite des lyrics crus, affirmant que le chauffeur d'Eminem possède une vidéo du rappeur en train de pratiquer une fellation à un autre homme. Il parle également des enfants de Slim Shady, de son ex, bref, une vraie rafale ciblant tout ce qui touche à l'enfant terrible de Detroit. On attend du coup la réponse d'Eminem, lui qui excellait dans le domaine du clash.