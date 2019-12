The Game pense que 50 Cent à besoin de lui

Si tu veux revenir dans le game, alors travaille avec The Game !

Alors qu'on vous dévoilait que The Game et 50 Cent avaient des morceaux ensemble il y a peu, voici encore une nouvelle qui va raviver un clash.

The Game était invité sur l'émission "People's Party with Talib Kweli" samedi 7 décembre et durant l'interview il a avancé que Fifty aurait besoin de lui pour revenir dans l'industrie. Il explique : "Pour ceux qui veulent l'entendre, qui veulent le voir, qui aiment ce moment que moi et 50 avons eu. Si moi et 50 n'avions jamais eu de beef, nous serions peut-être milliardaires maintenant. Moi et lui dans le studio seuls avec des ingénieurs. Genre, il savait quoi faire, je savais quoi faire. Nous avons rassemblé nos voix et cette m**** a fait de la magie. J'ai des chansons avec 50 qui sont toujours sur les disques durs de ma maison et qui sont intemporelles."

Mais alors que The Game semble chaud à travailler avec Fifty, il n'y a rien de sûr pour ce dernier...car 50 Cent est plutôt têtu ! De plus, il semble vraiment focus sur sa série "Power" ces derniers temps, pas sûr qu'il apprécie que The Game se mette en position de "padre" pour le faire revenir dans le game. Cependant The Game soutient que si le rappeur veut revenir dans le hip-hop, la meilleure solution serait de s'associer à lui. Il clame : "Je sais avec certitude que si 50 veut être une force dans le hip-hop maintenant, ou bien revenir avec un son où tout monde se dira qu'il est bien de retour, alors il doit rester auprès de moi."

Pour rappel, quand les deux rappeurs vont en studio ensemble, ça donne ça :