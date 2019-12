Juice Wrld : le top 5 de ses meilleurs morceaux

Juice Wrld nous a quitté, mais il laisse derrière lui de vrais sons.

Dimanche 8 décembre, le rap game a dû se séparer d'un pilier, d’une pépite, d’un bijou. Jarad Anthony Higgins, plus connu sous le nom de Juice Wrld est décédé à l'âge de 21 ans des suites d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui un vrai bagage musical, aux textes forts et mélancoliques… A l’image du rappeur. Nous revenons aujourd'hui sur ses cinq morceaux les plus emblématiques.



"Forever" : une arrivée dans le game.

C’est l’un de ses premiers sons. Sorti en février 2015, le titre est une reprise de "Lullabies" de Yuna. Le morceau parle d’une rupture amoureuse : la sienne. Et à travers cette musique, il tente de faire revenir son ex. Des paroles mélancoliques, tristes. Juice Wrld annonce la couleur.

Mais c’est avec "Lucid Dreams" qu’il se fait connaître. C’est un morceau un peu plus joyeux même s’il garde ce côté sombre.



"Lean Wit Me" : une confession sur ses addictions.

Il parle de ses chagrins d’amour. C’est l’une des premières fois ou l’artiste se livre sur son addiction à la codéine. Seul remède à ses maux. Ici, Juice World était vraiment dans l'optique de vouloir arrêter toutes ces substances.

"Legends" : un hommage à XXXTentacion

C’est une chanson qui rend hommage à tous les jeunes artistes partis trop tôt. Un requiem à son ami XXXTentacion mais aussi à d’autres rappeurs comme Lil Peep, mort à seulement 21 ans. De ce son, une phrase restera gravée : "What’s the 27 Club? We ain’t making it past 21", que l’on peut traduire par : "C’est quoi ce Club des 27 ? On arrive pas à dépasser les 21".



"Robbery" : une mise en scène de sa mort.

Il était arrivé à un moment de sa vie très difficile. En plein dans les addictions. Dans ce clip, le rappeur illustre son enterrement. Il explique qu’à sa mort, tout ne sera pas terminé. Il ne partira jamais vraiment. Juice Wrld confesse et promet qu’il sera toujours là pour nous.

"Fast" : une leçon sur la vie.

Juice Wrld n’a pas été épargné par la vie. Il a dû franchir des obstacles, combattre des peines de coeur qui lui paraissait indélébiles. Comme le titre du son le sous-entend, il affirme que tout va très vite. La vie peut nous échapper. Et dans le clip il montre bien cette notion de vitesse à travers une course automobile aux allures futuristes.



Comme beaucoup de rappeurs de sa génération (Mac Miller, XXXTentacion, Lil Peep…) Juice Wrld combattait des démons intérieurs. Passé difficile, mauvaise gestion de la célébrité, angoisses… Il avait trouvé comme échappatoire la drogue. Ce n’était peut-être pas le meilleur choix, mais c’était le sien. Gardons pour seule image un rappeur talentueux, plus que prometteur, parti beaucoup trop tôt.



"Personne sur cette terre n’est parfait. Tout le monde à ses défauts. Chacun à ses sombres secrets et vices." Juice Wrld.