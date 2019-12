French Montana : les médecins prescrivent un mois de repos !

Mais évidemment, French Montana n'en a rien à faire...

Hier, French Montana, le rappeur Americano-Marocain de 35 ans, sortait son troisième long format studio en solo, "Montana". Un projet prévu et teasé depuis presque un an, avec une liste de feats impressionnante, sur laquelle on retrouve, entre autres, Gunna, Drake, Cardi B, Logic, Travis Scott, Juicy J, Kodak Black, Kevin Gates. Bref, tout le rap game s'est donné rendez-vous sur l'album de celui qui, à grands coups de featurings à la grande époque Maybach Music, a réussi à conquérir le rap US. Et pourtant, la sortie de ce projet ne se déroule pas comme prévu, car en effet, French a de gros, gros problèmes de santé.

On vous en a parlé plutôt dans le mois, le rappeur a été transféré d'urgence à l'hôpital pour des crampes, des douleurs à l'estomac, des nausées, de la fatigue, et un rythme cardiaque élevé. Un cocktail qui ne sentait pas, bon, d'autant qu'il y est resté plusieurs jours en observation, et même s'il est sorti, l'apparail d'assitance cardiaque ne le quitte plus pour le moment. Et selon le média américain TMZ, les médecins lui avaient prescrit un mois de repos, en recommandant l'alitement.

Une recommandation dont French Montana n'a visiblement pas grand chose à faire, puisqu'il a posté une photo de lui en train de faire des pompes, à l'intérieur même de sa chambre d'hôpital, alors qu'il reste branché à tous les appareils médicaux de sa chambre. Avec en légende "The music is keepin my spirit alive", et on espère que la musique aidera aussi son corps, même si un peu de repos, quand les médecins le disent, ça ne peut pas faire de mal...