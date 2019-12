French Montana : les gros feats de "Montana"

Une tracklist presque légendaire !

French Montana continue de teaser sur son prochain projet, "Montana", et le moins que l'on puisse dire c'est que le rappeur vient d'annoncer une guest-list de folie pour son prochain album !

Après avoir annoncé la date de sortie du projet pour le 6 décembre il y a quelques jours, le rappeur revient avec un post instagram qui fera plaisir à tous les fans de rap : la tracklist de ce projet.

Un troisème album studio qui sera donc découpé en deux parties composées de neuf sons chacune, et avec 14 feats pour un projet qui s'annonce légendaire. Gunna, Drake, Cardi B, Travis Scott, Max B, Quavo, le regretté Logic, Swae Lee, Post Malone, Chris Brown, Kodak Black, PARTYNEXTDOOR ou même A$AP Rocky se donnent rendez-vous ce soir à 00h00 sur le projet du guerrier French Montana.

Lui qui avait annoncé la date hier continue son retour en force après de gros soucis de santé qui ont inquiété la planète hip-hop. Il avait été hospitalisé milieu novembre après de gros problèmes cardiaques qui l'avaient immobilisé quelques jours.

Sur la photo, on pouvait le voir à l'hôpital en train de réaliser des pompes dans sa chambre. Il avait déclaré qu'il ne pouvait plus tenir en place et avait hâte de pouvoir faire écouter à tous ses fans le travail qu'il avait réalisé pour ce projet.

Il avait déjà commencé à teaser avec le premier feat sur le morceau "Suicide Doors". Gunna était donc le premier invité d'une longue liste. On attend maintenant vendredi de pied ferme pour écouter un des projets les plus attendus de cette fin d'année.