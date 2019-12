Damso : "QALF" est quasiment terminé !

Damso serait en train de mixer son nouveau bijou : "QALF".

Ca y’est, Damso a fini son nouvel album "QALF". Maintenant il ne reste plus qu’une dernière étape avant de découvrir la pépite : le mixage.

On était à deux doigts de créer la chanson "DamsoOuTai" (les vrais fans de Stromae savent), parce qu’on avait aucune nouvelle de notre Damso. Il s’est fait très discret depuis la sortie de son troisième album "Lithopédion". Ca date de juin 2018 quand même. On va pas faire les mauvaises langues non plus, puisqu’on a pu l’écouter dans quelques feats avec Kalash, Nekfeu, D.A.V... Mais ce n’est pas assez. On le kiffe nous, on en veut plus !



Rassurez-vous, on a une good new à vous annoncer, tenez-vous prêts… Son nouvel opus "QALF" va arriver incessamment sous peu. Il ne resterait plus qu’une dernière chose à faire pour celui qui s'engage dans l'humanitaire : le mixage.

Il y a quelques semaines, Damso avait confirmé son envie de sortir ce projet avant la fin de l’année. On fait le calcul, on est le 5 décembre, il ne reste plus que 26 jours. En plus, preuve supplémentaire, (de vrais détectives chez Generations) il a changé sa biographie Instagram. On peut lire un seul mot : "mix". Un indice qui ne trompe pas.

C’est certain : QALF est terminé ! Ou du moins presque… On sait que Damso est très méticuleux. Sa phase de mixage peut durer un peu plus de temps que la norme.

Il va surement vouloir chercher un nouveau disque de diamant, commme pour "Ipseité". Il ne veut pas décevoir ses fans, et va tout checker dans les moindres détails.

On poursuit l'enquête.