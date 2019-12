Jay-Z : tous ses titres sur Spotify pour ses 50 ans !

La légende du rap US Jay-Z est enfin de retour sur la plateforme Spotify.

En 2015, Jay-Z, avec son flair de businessman qu'on lui connaît, avait racheté la plateforme de streaming Tidal pour la somme de 56 millions de dollars. A la suite de ça, il décide de lancer une énorme campagne de communication autour de sa plateforme, sur laquelle les artistes sont sensés être mieux rémunérés que par les géants du domaine comme Spotify, ou Deezer. Accompagné de son fidèle acolyte Kanye West, ils décident de supprimer leur discographie de ces plateformes non-équitables pour les rendre exclusivement disponibles sur Tidal, un coup dur pour les fans de hip-hop n'ayant pas les moyens de cumuler plusieurs abonnements.

Mais ce coup dur semble désormais derrière nous. Car cette année, et plus précisément aujourd'hui, Jay-Z a exactement 50 ans ! Et pour fêter son anniversaire, il a décidé d'offrir un cadeau aux fans : remettre toute sa discographie disponible sur Spotify. Cela faisait à peu près 2 ans qu'on n'y trouvait presque plus aucun titre de Jay-Z. Et évidemment, la première ravie de cette annonce, c'est l'application Spotify elle-même, qui s'est fendue d'un Tweet de bienvenue qui a mis le feu à la Toile, provuqant des réactions de fans par milliers.

Il faut dire qu'avec plus ou moins 25 ans de carrière, Jay-Z a eu le temps de pondre une sacrée somme de morceaux et projets marquants, voire classiques. On a déjà commencé à se réécouter tout ça, et vous ?