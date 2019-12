Kanye West explique pourquoi il travaille avec Dr. Dre

"Jesus Is Born", c'est pour bientôt !

Comme on vous le disait il y a quelques jours, Kanye West prépare un autre projet avec Dr. Dre. Une très bonne nouvelle pour tous les fans de hip-hop car si les deux plus gros producteurs travaillent ensemble, on ne peut qu'obtenir une pépite. D'ailleurs, on en sait un peu plus !

En effet, une vidéo du "Sunday Service" de Kanye West au Greater Emmanuel Temple Church de Lynwood en Californie a été publiée sur les réseaux sociaux...Dans celle-ci, Yeezus se confie : "J'ai dédié toute ma vie à essayer de faire des beats aussi bons que ceux de Dre, qui savait que la seule chose que j'avais à faire était de faire un album pour Dieu et Dr. Dre commencerait à produire avec moi." Il continue, "Croyez en Dieu et il s'occupera du reste."

Kanye West avait annoncé qu'ils travaillaient ensemble en novembre dernier via son compte Twitter. Une simple photo des deux stars du hip-hop en studio accompagnée de la légende "Ye et Dre, Jesus Is King Part II, ça arrive bientôt" avait suffi pour lancer la nouvelle. Le cliché des deux producteurs avait également été postée sur le compte Instagram du Good Doctor.

Impossible pour le moment de savoir pour quand est programmé "Jesus Is King Part II", cependant Kanye West avait également révélé la préparation d'un album pour le jour de Noël s'intitulant "Jesus is Born". Ce projet-là serait plus un album gospel en raccord avec ses messes du dimanche.

En attendant toutes ces nouveautés, on peut toujours se consoler avec le dernier album de Yeezy, "Jesus Is King" et son dernier clip "Closed on Sunday" entouré de toute sa famille.