French Montana dévoile la date de sortie de son album "Montana"

Toujours à l'hôpital, French Montana lâche la date de sortie de son album.

French Montana a annoncé la date de sortie de son album "Montana". Cette nouvelle survient après son gros soucis de santé qui a nécessité une hospitalisation.

C’est sur son Instagram que French Montana a annoncé la good news, son album "Montana" va bientôt sortir. Rencard donc ce vendredi 6 décembre pour découvrir ce petit bijou. Et comme choix de photo il n’a pas fait dans la demi-mesure. On le voit à l’hôpital, relié à des machines, en position pompe. Histoire de prouver à tous que c’est un guerrier.

En légende il écrit : "JE NE PEUX PAS ME CALMER !! J’ai travaillé fort sur mon nouvel album et je suis si fier d’annoncer qu’il arrive CE VENDREDI! #MONTANA. La musique maintient mon esprit vivant MERCI à mes fans, je vous aime tous."



On comprend sa joie. Ces derniers jours ont été très compliqués pour lui. Il a été transporté à l’hôpital le 21 novembre dernier suite à un gros problème cardiaque. Il a passé tous ces derniers jours immobilisé. On va pas se mentir, il a clairement frôlé le pire. Heureusement, il va mieux puisqu’il a quitté les soins intensifs la semaine dernière. On ne connait pas encore les raisons de son soucis de santé, ils n’ont pas été révélés publiquement.

Mais l’important est que la peur soit derrière lui (et nous…), et qu'avec ce nouvel opus, il ouvre un nouveau chapitre de sa carrière musicale, voire même de sa vie.