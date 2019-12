Nas est en studio avec Scott Storch !

Nas nous prépare du lourd avec Scott Storch.

On dirait que Scott Storch et Nas préparent de la nouvelle musique en ce moment. Le producteur à succès a profité de son Instagram samedi soir pour partager une photo de lui et de Nas en studio, tout en nous informant que les deux travaillent effectivement ensemble. "Ce soir, nous avons eu une réunion incroyable avec la légende lui-même, @nas #escobar #weworking", a-t-il sous-titré alors qu'ils se trouvaient côte à côte dans le studio.

Les deux artistes n’ont pas donné plus d’information mais il se pourrait que le projet arrive très vite.

Scott Storch, peu connu en France, est un des producteurs les plus populaire aux USA. Il est l’homme qui se cache derrière "Still Dre" de Dr. Dre ft Snoop Dogg, "Candy Shop" de 50 Cent ou encore "Lean Back" de Terror Squad ft Fat Joe et Remy Ma, pour ne citer qu’eux. Un documentaire, "Still Storch", lui a même été consacré en juillet 2018.

Par ailleurs, Nas a fait les gros titres cette semaine après avoir dit que l’album "My Life" de Mary J Blige était la bande originale de sa propre vie . "Félicitations à @therealmaryjblige pour ces 25 ans", a déclaré Nas. "L’album My Life était la bande originale de ma propre vie lorsqu’il est sorti. Cette année, nous avons fait The Royalty Tour ensemble. C’était une célébration de l’album tous les soirs! Félicitations Mary!"