Fat Joe vers la fin de sa carrière ?

Connu pour de nombreux succès incluant "What's Luv?" avec Ashanti et Ja Rule, ainsi que "Lean Back" et "Make it Rain", il s'est également lancé dans des projets d'acteur comme dans "Night School" avec Kevin Hart et Tiffany Haddish. Joe a confié qu'il ne prévoyait pas d’abandonner ses projets d'acteur.

Fat Joe souhaite être présent pour sa fille de 14 ans et qui est "très impressionnable en ce moment". "Je veux m'assurer qu’à chaque fois qu'elle se retourne, son père est présent, je suis là pour elle", a-t-il déclaré.

Il a également parlé de son fils, Joey, qui souffre d'autisme. "J'ai l'impression que toutes mes bénédictions viennent de Joey". En ce qui concerne sa carrière, Fat Joe a déclaré qu'il "avait grandi avec rien" dans les quartiers de South Bronx et qu'il s'est construit lui-même.

"Personne ne m'a jamais rien donné. J'étais trois fois plus gros, je me glissais dans les maisons de disques. Je montais 31 marches d'escaliers en leur donnant ma démo. Ils se retournaient en me disant que je suis une ordure, mais je n’ai jamais lâché l’affaire".