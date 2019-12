Ninho domine le classement Spotify 2019 !

Ninho triomphe cette année dans le classement Spotify.

En cette fin d’année 2019, les plateformes de téléchargement font le grand check-up en publiant différents tops selon le genre musical et le pays. Hier, c’est la plateforme suédoise Spotify qui a dévoilé ses divers classements dont celui du top 10 des artistes les plus écoutés en 2019 en France, et en tête de liste nous retrouvons Ninho.

Plus rien n’arrête N.I, après avoir été numéro 1 sur Deezer, l’auteur de "Maman ne le sait pas" s’impose aussi sur Spotify.

Ninho, le nouveau roi du game?

Depuis quelques années, tout ce que touche Ninho se transforme en or, voir même en platine. L'album "Destin" sorti en mars dernier comptabilise plus de 300 000 ventes à lui tout seul et a été certifié triple disque de platine.

En seulement quatre ans, Ninho nous a délivré deux mixtapes, "M.I.L.S" et "M.I.L.S 2.0", et deux album, "Comme Prévu" et "Destin".

Le rappeur du 91, qui avait annoncé que "Destin" serait l'album de l'année, n’a pas menti. Effectivement, l'opus pourrait bien dépasser les 500 000 ventes durant les mois à venir et devenir disque de diamant, l'unique certification qu'il manque à Ninho. D'autant plus qu'il est le premier rappeur en France à atteindre les 50 singles d'or.

Ninho, un jeune homme de 23 ans au "Destin" unique...

Top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify en France en 2019 :

1- Ninho

2- PNL

3- Nekfeu

4- Jul

5- Niska

6- Koba LaD

7- Lomepal

8- Damso

9- Roméo Elvis