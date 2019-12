Lil Nas X a gagné 15 millions de dollars avec "Old Town Road" !

Forbes révèle la somme ouf que Lil Nas X a empoché avec "Old Town Road".

Cette année, Lil Nas X a explosé tous les scores avec son tube "Old Town Road ». Il est devenu millionnaire.



"Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road, I’m gonna ride 'til I can't no more… ", on a tous chanté cette phrase. Ou alors vous débarquez d’une autre planète (seule excuse valable). "Old Town Road" c’est le titre qui est resté ancré dans nos têtes jusqu’à nous rendre ouf. On écoute le son ? On se croit au Texas sur un cheval. Lil Nas X a réussi, en l’espace de 3 minutes, à faire de nous de vrais cowboys !

S’il nous a fait kiffé, l’artiste s’est fait kiffé aussi ! C’est moins qu’on puisse dire… Avec ce son il a gagné la somme de 15 millions de dollars. Ca rigole plus. Celui qui veut souffler un peu et prendre un break, fait désormais donc partie de la team des rappeurs millionnaires.

Il faut savoir qu’avec ce titre, l'auteur de "Panini" a occupé la première place des charts américains pendant 19 semaines consécutives. Il a ensuite été détrôné par la chanteuse américaine Billie Eilish.

N’oublions pas que le chanteur à seulement 20 ans ! C’est un ovni de l’industrie musicale. Il a ses sonorités à lui, son propre style. Il nous a fait découvrir la country, genre peu populaire dès qu’on sort des US. Et maintenant on valide tous ! A deux doigts de prendre des cours d’équitation… On va pas se mentir aussi, le clip est dingue. Et il a eu tout autant de succès. Il comptabilise actuellement plus de 390 millions de vues. Enfin là on vous parle de la version entière. La V2, plus courte, est à plus de 160 millions de vues.

On a hâte de voir l’évolution de ce jeune prodige !