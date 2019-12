Aaliyah : toute sa discographie dispo en streaming !

La discographie de la légende du RnB, Aaliyah, sera bientôt disponible intégralement en streaming !

Alors que les discographies de presque toutes les stars de la musique mondiale se sont retrouvées sur les plateformes de streaming, après des partenariats passés avec les ayants droits, certaines légendes sont toujours absentes de Spotify ou encore Deezer. Le plus souvent, pour des soucis de droits. C'est le cas, par exemple, de la chanteuse Aaliyah, une des reines du RnB qui a rythmé nos années 90, propulsée sur les devants de la scène par R.Kelly, et qui est tragiquement décédée le 25 août 2001 lors d'un crash d'avion.

Aaliyah’s uncle Barry Hankerson teases on Twitter that her full discography could be coming to major streaming services on the late singer’s birthday, January 16th, 2020.



At the moment, only Aaliyah’s debut album is available for streaming. pic.twitter.com/HRHG3l1E7S — The Pop Hub (@ThePopHub) November 29, 2019

Seul un seul album de la chanteuse était disponible en ligne, "Age Ain't Nothing but a number", un titre qui résonne bizarrement quand on connaît ses liens avec R.Kelly, qui a produit ce projet. Les droits des deux autres albums, "One In a Million" et "Aaliyah", appartiennent aujourd'hui à son oncle, Barry Hankerson, qui avait refusé de les mettre en ligne jusqu'ici.

Décision sur laquelle il est désormais revenu, semble-t-il, puisque plusieurs médias américains ont annoncé que Mr. Hankerson avait dévoilé la date de la mise en ligne du catalogue intégral de la chanteuse. Et cet événement aura lieu le 16 janvier 2020, sur les plateformes Spotify, Apple Music, Tidal, et Prime Music, le service d'Amazon. On a hâte de pouvoir se réécouter tout ça. Et vous, sur quel titre d'Aaliyah allez vous vous jeter en premier ?