Fat Joe : l’impressionnante liste de feats sur son prochain album!

Fat Joe sortira "Family Ties", son prochain album, très bien entouré : Eminem, Cardi B, etc...

30 ans de carrière, avec des classiques à la pelle sortis à toutes les périodes, des featurings avec la crème du Rap US ancienne et nouvelle génération, et une aura internationale : voilà pour le CV de Fat Joe. Un parcours bien rempli, on peut le dire, lui qui a fréquenté et collaboré avec les plus grandes légendes de cette musique, comme Big Pun ou encore Notorious BIG, et également plein d'autres. Un vrai mastodonte, tant par sa carrure que par son influence dans cette musique, lui qui a été un des pionniers du rap US version latino, jouant sur les clichés des narcotrafficants, de Scarface.

Et malgré tout ça, Fat Joe a encore des choses à dire au micro. En effet, il a annoncé qu'il allait sortir un nouvel album, "Family Ties", qui sera disponible vendredi 6 décembre 2019 ! Et à l'approche de la sortie, Fat Joe en a profité pour nous dévoiler la liste des featurings qui composeront son projet, lui qui a toujours aimé partagé ses tracks avec d'autres artistes. Et on peut dire qu'il y a du lourd : on retrouvera Cardi B, Lil Wayne, Anuell AA, mais aussi la grande Mary J. Blige, Jeremih, Ty Doll $ign, Coll & Dre, et quelques autres.

‘Family Ties’ track list ???????????? dropping December 6th !! pic.twitter.com/POtZm2wCJh — FAT JOE (@fatjoe) November 29, 2019

Mais on retrouvera surtout Eminem ! Et ce, malgré le petit contentieux qui les opposaient, lors du tout début de la carrière d'Eminem (une histoire réglée depuis). En effet, Slim Shady aurait donné 6 fois sa démo à Fat Joe, en lui demandant ce qu'il en pensait, parce qu'il voulait que Joe le signe. Et Fat Joe n'a jamais daigné écouter le projet... La plus grande erreur de sa vie, comme il l'avouera des années plus tard !