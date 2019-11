Stormzy a refusé un couplet de Jay-Z !

Stormzy s'est offert le luxe de refuser un feat au King Jay-Z !

Si auparavant, faire partie des boss du rap game vous ouvrait toutes les entrées, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être que les nouvelles générations ont moins de respect pour les patrons, ou peut-être simplement que la place de Boss est moins évidente qu'avant. Quoiqu'il en soit, l'époque où les cadors du Rap pouvaient s'inviter en featuring n'importe où semble terminée. Il y a plusieurs mois, c'est PNL qui se permettait de refuser que Drake reprenne un de leurs morceaux. On a eu droit aussi à Alpha Wann qui a fait disparaître un couplet de Nekfeu de son dernier album, "UMLA", chose sur laquelle ils sont revenus à plusieurs reprises tant ça a fait de bruit.

Aujourd'hui, c'est Stormzy qui fait la une avec cette information : il aurait refusé un couplet de Jay-Z ! C'est lors d'une interview avec le média britannique Jonathon Ross Show, qu'il est revenu sur cette information dévoilée par la BBC. Le couplet de Jay-Z en question devait figurer sur le morceau "Take Me Back To London", où Stormzy est en feat avec Ed Sheeran. L'anecdote est assez incroyable : "Avant ça, j'adorais ce morceau parce que c'était juste moi et Ed. Puis Ed m'a annoncé que Jay-Z voulait poser sur le morceau. On rentre dans le studio, là Jay-Z arrête la musique, et me dit "Parle moi de Londres j'ai besoin d'inspiration".

"On a eu une discussion puissante et profonde, sur la musique, la culture noire, son parcours, mon parcours. C'était la meilleure conversation de ma vie. Mais à la fin, quand il me demande ce qu'on fait à propos du morceau, je lui dis : "J'aime le morceau, mais que tu sois dessus, ça change vraiment tout. Je sais comment c'est, tu es l'homme le plus brillant et le plus occupé que je connaisse, et l'occasion ne se représentera sûrement jamais dans ma vie. Mais même si je ne sais pas pourquoi je te dis ça, pour moi, ça n'est pas le bon morceau".

Une position courageuse, de la part de Stormzy, dont Jay-Z a toujours été la plus grande idole.