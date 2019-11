Travis Scott annonce un nouvel album !

Travis Scott est déjà en train de planifier sa prochaine tuerie dans le rap US !

On vous parlait il y a tout juste une demi-heure de génies du marketing avec PNL. Et justement, en voici un autre, mais outre-Atlantique, en la personne de Travis Scott. Le rappeur / chanteur / producteur venu tout droit de Houston n'est lui non plus jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des concepts pour accroître sa popularité, comme le documentaire autour de sa tournée par exemple. Un culte de la personnalité de Travis dans lequel sont tombés beaucoup d'américains, car il faut dire que l'artiste de 27 ans est en train de faire tomber toutes les barrières, y compris celles entre les genres musicaux. Et il n'est visiblement pas prêt de s'arrêter...

BLACK JACK COLLECTION LIVE ON https://t.co/nSrRheA8lJ GANG GANG ???? JACK BOYS SOON pic.twitter.com/xnvKSLmm6i — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) November 29, 2019

Car dans la journée d'hier, celui qu'on surnomme "Cactus Jack" a mis en ligne une nouvelle collection de merch' sur son site Internet. Une collection dans laquelle on retrouve évidemment 3 t-shirts, des pulls, des hoodies, un peignoir, et même une trottinette électrique Travis Scott à 550 dollars. Mais, surtout on trouve un lien avec un intitulé mystérieux : "Jack Boys Digital Album". En cliquant dessus, ça nous oriente vers une page pour précommander la version digital de "Jack Boys", probablement le nom du futur projet de Travis Scott, pour la modique somme de 10 dollars.

Ainsi, sans une seule véritable annonce, Travis Scott vient de dévoiler le nom de son prochain projet, et continue à occuper l'espace "buzz" du rap game US. Et avec les 3 millions d'albums écoulés et une certification triple platine pour "Astroworld", ce nouveau projet sera attendu au tournant !