Diam's : come-back en vue ?

Celle qui demeure toujours aujourd'hui la plus grande rappeuse française pourrait bien revenir.

Les grandes figures féminines du rap en France se font rares. A vrai dire, il n'y a guère que Diam's qui a eu la reconnaissance médiatique qu'elle méritait, et Keny Arkana dans une moindre mesure, mais pour les autres, on est très loin des scores des hommes. Alors qu'aux USA, les filles dans le rap cartonnent depuis 30 ans, nous souffrons d'un léger retard en France à ce niveau. Personne n'a pu prendre la relève de Diam's, peut-être aussi parce qu'elle avait mis la barre extrêmement haute. Et justement, Mélanie pourrait bien être de retour bientôt !

???? @melanie_diams vient de publier cette story !



Sur quel genre de projet pourrait-elle travailler ? ???? pic.twitter.com/UkjG4rhiuV — REVRSE (@revrsemedia) November 29, 2019

C'est dans une story Instagram que la rappeuse a elle-même fait une annonce mystérieuse. Une story dans laquelle elle se localise à Djeddah, en Arabie Saoudite, dans ce qui ressemble à une salle de réunion, avec une petite phrase sur l'image : "Work In Progress". On n'a pour l'instant pas plus d'informations sur la nature de ce projet, mais si elle ne fait profiter les fans, c'est qu'i s'agira probablement d'une oeuvre artistique, un album ou un livre, donc. On rappelle que Diam's s'était retirée depuis la sorti de son dernier album, "SOS", e 2009, et son livre, "Mélanie, française et musulmane", en 2015.

10 ans d'absence musicale donc, et des fans qui sont pourtant toujours aussi nombreux. Car avec plus d'un million d'albums vendus au total, elle a touché un public hyper large, public qui a probablement aujourd'hui autour de la trentaine, avec les moyens de consommer l'oeuvre qu'elle nous prépare. On ne souhaite que du succès à Diam's !