Jul, PNl, Ninho et Nekfeu, le rap français truste le top Deezer !

Le top 10 des artistes les plus écoutés sur Deezer en 2019 vient d'être dévoilé !

Le top 10 des artistes les plus écoutés sur Deezer en 2019 vient de sortir. Et sans surprise, le rap français est omniprésent. C’est le genre musical le plus écouté sur la plateforme.

Deezer a charbonné ! La plateforme a fait quatre classements qui réunissent les artistes qui ont marqué l’année 2019. On a le top artistes, le top artistes féminines, le top titres et le top albums. Les résultats prouvent une chose : le rap français est bel et bien implanté dans notre société.

On commence avec le top artistes 2019... Et une surprise ! Jul a laissé sa place de leader à Ninho. Celui qui a présenté un medley de son album, l'occupait depuis 5 ans. Il est suivi par Jul et PNL.

Top artistes 2019 :

1. Ninho

2. Jul

3. PNL

4. Nekfeu

5. Niska

6. Lomepal

7. Angèle

8. Koba LaD

9. Aya Nakamura

10. Romeo Elvis

Poursuivons avec le top artistes féminines 2019. En première place ? Angèle. Après ce n’est pas très surprenant. La médaille d'argent va à Aya Nakamura. C'est Lady Gaga qui ferme le trio de tête. On note aussi la présence de Marwa et Vitaa.

Top artistes féminines 2019 :

1. Angèle

2. Aya Nakamura

3. Lady Gaga

4. Ariana Grande

5. Billie Eilish

6. Eva

7. Vitaa

8. Céline Dion

9. SIA

10. Marwa Loud

On passe à celui qui nous fait le plus plaisir : le top albums 2019. Ninho est number one avec « Destin ». Et vous allez voir que c’est le rap français qui occupe toute la place !

Top albums 2019 :

1. "Destin" – Ninho

2. "Brol" – Angèle

3. "Deux frères" – PNL

4. "Nakamura" – Aya Nakamura

5. "Jeannine" – Lomepal

6. "Les étoiles vagabondes" : expansion – Nekfeu

7. "En esprit" – Heuss L’Enfoiré

8. "Rien 100 Rien" – Jul

9. "Les étoiles vagabondes" – Nekfeu

10. "Cicatrices" – Zola

Un coup d’oeil pour finir sur le top titres 2019 :

1. "Old Town Road", Lil Nas X

2. "Balance ton quoi", Angèle

3. "Au DD", PNL

4. "Médicament", Niska

5. "Goutte d’eau", Ninho

6. "Maman ne le sait pas", Ninho feat. Niska

7. "Trop beau", Lomepal

8. "Tout oublier", Angèle & Romeo Elvis

9. "Shallow", Bradley Cooper & Lady Gaga

10. "La vie qu’on mène", Ninho