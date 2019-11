Fabolous travaille sur un projet commun avec Pusha T !

Fabolous et Jadakiss ont créé une mixtape populaire avec le projet "Friday on Elm Street" en 2017. Cela a laissé les fans se demander s'il y aurait une suite au projet. Même s'il n'a pas exclu la possibilité d'une réunion entre eux, Fabolous a déclaré à DJ Hed et Bootleg Kev qu'il souhaitait sortir de sa zone de confort.



"Je pense que ‘Kiss et moi avions bosser ensemble car nous étions deux mastodontes de New York", a déclaré Fab. "J'ai l'impression que cette époque avec le numérique permet de réaliser des projets de vanité ... Je parlais avec Pusha T de peut-être en faire un". "Cela pourrait être un projet de huit à dix chansons", a-t-il poursuivi. "Push et moi avons probablement déjà deux chansons. Dave East et moi avons environ trois chansons".