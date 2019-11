Dinos tease "Taciturne" en feat avec Dosseh !

Dinos vient de dévoiler un nouvel extrait, "Taciturne", en featuring avec Dosseh !

Demain, nous serons vendredi, jour des sorties. Et ce 29 novembre sortira un album parmi les plus attendus de l'année : le nouveau projet de Dinos, "Taciturne". Un projet qui aura la lourde tâche de succéder à "Imany", reconnu par toute la critique comme un vrai chef d'oeuvre. Peut-être un peu de pression avant la sortie de ce CD, mais au vu des extraits dévoilés jusqu'ici pa Dinos, que ce soit sur Youtube ou Instagram, on ne se fait absolument aucun soucis pour lui ; ça a l'air réussi.

Et pour faire monter la sauce jusqu'à demain, il avait commencé à dévoiler un extrait par jour. Et aujourd'hui, c'est au tour du morceau "Taciturne" d'être annoncé, le featuring avec Dosseh, probablement un des morceaux qui sera le plus écouté et jugé. Et au vu du tout petit extrait posté sur Instagram, on peut déjà annoncer que l'ambiance ne sera pas à la fête, et même plutôt sombre. Et c'est surtout la légende en dessous qui interpelle : "Merci à Dosseh pour ce qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur couplet rap français de l'année, j'en ai presque le seum".

Un compliment qui n'est que très rarement, voire jamais, prononcé par les rappeurs, et encore moins en public, preuve supplémentaire que Dinos est à part. Et que ce morceau avec Dosseh s'annonce mémorable. On a donc évidemment hâte d'être demain pour pouvoir écouter le projet en entier, et en attendant, on vous a remis un des meilleurs extraits sortis jusqu'à maintenant ! Ainsi que celui de la piste 15, "Au Revoir".