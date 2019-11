DJ Premier révèle le nom des artistes qui ont refusé d'être sur le nouvel album de Gang Starr

DJ Premier avait demandé à Nas, Yasiin Bey, Kendrick Lamar & Drake de paraître sur le nouvel album de Gang Starr.

DJ Premier est récemment apparu sur le podcast de Take it Personal Radio pour discuter du nouvel album de Gang Starr, "One of the Best Yet".

Environ une heure et demie après le début du spectacle, les animateurs Jason Gloss et Kevlar ont demandé à DJ Premier des précisions sur l’album. Notamment, s’il y avait eu des collaborations qui n’ont pas pu se faire.

Et bien oui ! Celui qui s'est fait accusé de plagiat par Solar, a révélé qu’il a tendu la main à Drake et Nas. Mais ce n'était pas le bon timing. Et ça a empêché les feat de se faire. Il déclare : "J’ai demandé à Drake d’y participer parce que je venais de faire "Sandra Rose" pour son album. Alors, je me suis dit que c'était à lui de s'impliquer. Mais il était à fond dans sa tournée, ce n’était pas le bon moment.". Pour ce qui est de Nas, il ajoute : "Honnêtement, Nas était pas dans le mood "je vais écrire". Il m'a dit "Si je le fais, je dois le faire très bien, parce que je dois avoir l’air aussi bon que Guru. Je n’ai pas de sensation d’écriture en ce moment, donc je ne veux pas être à moitié." Et je respectais cela."

Le légendaire producteur a dit qu’il voulait Yasiin Bey sur l’album. Il confesse : "Il était censé le faire. Je continuais à le pousser, et à le pousser, et à le pousser, et cela ne s’est jamais fait."

Quant à Kendrick Lamar, DJ Premier affirme avoir eu un contact avec son manager. Ce dernier lui a dit que l’artiste était "enfermé, et qu’il se concentre sur ce qu’il doit faire ensuite."

En tout cas, collaborations ou non, DJ Premier est talentueux. Donc l’album en toute logique est canon !