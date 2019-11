21 Savage offre le dîner de Thanksgiving à 300 familles !

Selon un rapport publié par The Atlanta Journal-Constitutionhier, le rappeur d'Atlanta 21 Savage, au nom de sa fondation Leading By Example, organise un dîner de Thanksgiving pour 300 familles au Wade Walker Park Family YMCA à Stone Mountain, en Géorgie.Alors que le dîner était prévu pour 300 familles, il y a 100 places supplémentaires disponibles pour les autres, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Tout au long de l'année 2019, le rappeur, âgé de 27 ans, a redonné à la communauté d'Atlanta. En juin dernier, 21 a fait don de 25 000 dollars au Southern Poverty Law Center, une organisation de défense des droits civils à but non lucratif basée en Alabama, afin que les immigrants du Grand Sud puissent se faire représenter par un avocat lorsqu’ils sont détenus par les services de l’immigration et des douanes américaines.