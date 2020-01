Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Eminem, 50 Cent et Ed Sheeran… les featurings les plus surprenants de 2019 !

De nos jours, les collaborations dans la musique sont toujours plus nombreuses et parfois même… improbables.

Comme toutes les années précédentes, 2019 été marquée par des collaborations qui ont connu un grand succès. Les stars du hip-hop n’ont plus peur de s’associer avec des artistes venant d’autres genres musicaux, que ce soit de la country, de la pop, du métal, la recette pour un tube est toujours la même : le talent.

En cette fin d’année, voici la liste des 9 collaborations les plus folles de l’année 2019 selon le média américain XXL Magazine :

“Old Town Road” Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Le rappeur d’Atlanta et la star de la country Billy Ray Cyrus, le papa de Miley, se sont unis pour le plus gros tube de l’année. "Old Town Road" continue de rafler tous les prix comme le trophé de "Favorite Song of Rap/Hip-Hop" lors des American Music Awards. La chanson s’est installée à la première place du classement Billboard Hot 100 pendant 19 semaines consécutives.

“Hatshepsut” Rapsody Featuring Queen Latifah

Rapsody a réussi à ramener Queen Latifah sur le morceau "Hatshepsut" sur son album "Eve" alors que celle-ci était à la retraite. Une vraie bonne surprise !

“Make It Better” Anderson .Paak Featuring Smokey Robinson

Anderson .Paak est une âme pure et il s’associe au chanteur de blues au regard pur, Smokey Robinson, pour "Make It Better" dans le projet "Ventura".

“Mixed Personalities" YNW Melly Featuring Kanye West

Lorsqu’un rappeur underground rencontre un des plus grands artistes de cette planète, on obtient un "Mixed Personnalities".

“Rapapapa” Rich Brian Featuring RZA

Encore un son auquel personne ne pouvait s’attendre : Rich Brian et RZA. Et pourtant là preuve est ici… Rapapapa !

“Remember the Name” Ed Sheeran Featuring Eminem and 50 Cent

La pop star anglaise Ed Sheeran et sa guitare ont réussi à réunir Eminem et 50 Cent sur la même chanson. Ce n’était pas arrivé depuis "My Live" en 2012 en featuring avec Adam Levine.

“Say About Me” Chris Janson Featuring Offset

Offset est sorti de sa zone de confort en se frottant à la country cette année. C’est avec Chris Janson qu’il collabore pour le track "Say About Me".

“Take What You Want” Post Malone Featuring Ozzy Osbourne et Travis Scott

Post Malone invite sur son album, "Hollywood’s Bleeding", Ozzy Osbourne la rockstar planétaire et le rappeur Travis Scott pour un featuring plus que décoiffant !

“Use This Gospel” Kanye West Featuring Clipse et Kenny G

Kanye réalise un exploit en réunissant les membres de Clipse, Pusha-T et No Malice, avec la légende du jazz Kenny G. "Use de Gospel" est un son de son album "Jesus Is King" que tout le monde attendait et sur lequel il mixe hip-hop et gospel en honorant Dieu.