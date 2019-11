Eminem va sortir une version deluxe pour l'anniversaire de "The slim Shady LP"

Eminem va nous lâcher une V2 de "The Slim Shady LP", le mois prochain.

"The Slim Shady LP » va fêter ses 20 ans ! A cette occasion, Eminem va nous sortir une nouvelle version de son opus. Et en cadeau ? Des bonus tracks.



Eminem est très discret sur les réseaux sociaux. C’est pas trop son kiff. Et pourtant, on est à deux doigts de le surnommer "Shady 2.0". C’est simple, ces derniers temps, il est à fond sur instagram, twitter etc… On ne l’arrête plus, il enchaîne les posts ! On le sait, Eminem ne fait rien au hasard. On a capté qu’il se trame quelque chose. On a visé juste ! Celui qui a insulté queen Riri dans un son, a décidé de nous livrer une seconde version de son album The Slim Shady LP, sorti le 23 février 1999. Rappelons qu’il avait eu un succès fou ! Plus de 5 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis.

Rencard le 13 décembre prochain pour découvrir ce petit bijou. Le rival de Lord Jamar nous a concocté 10 bonus tracks supplémentaires, ajoutés aux 20 morceaux déjà existants. Vraie dinguerie.

En bonus, la tracklist complète :

1. "Public Service Announcement"

2. "My Name Is"

3. "Guilty Conscience"

4. "Brain Damage"

5. "Paul"

6. "If I Had"

7. "'97 Bonnie & Clyde"

8. "B****"

9. "Role Model"

10. "Lounge"

11. "My Fault"

12. "Ken Kaniff"

13. "Cum On Everybody"

14. "Rock Bottom"

15. "Just Don't Give A F***"

16. "Soap"

17. "As The World Turns"

18. "I'm Shady"

19. "Bad Meets Evil"

20. "Still Don't Give A F***"

Bonus Tracks :

1. "Hazardous Youth" (version a cappella)

2. "Get You Mad"

3. "Greg" (version a cappella)

4. "Bad Guys Always Die" (extrait de The Wild Wild West Soundtrack)

5. "Guilty Conscience" (version radio)

6. "Guilty Conscience" (Instrumentale)

7. "Guilty Conscience" (version a cappella)

8. "My Name Is" (Instrumentale)

9. "Just Don't Give A F***" (version a cappella)

10. "Just Don't Give A F***" (Instrumentale)