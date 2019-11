Post Malone est numéro 1 du Billboard pour la quatrième fois avec "Circles"

Avec "Circles", Post Malone occupe le trône du Billboard 100.

Post Malone a atteint le sommet du Billboard Hot 100 pour la quatrième fois dans sa carrière avec "Circles".



Déjà, il faut savoir que l’artiste a démarré comme jaja : 78 000 ventes d'album dès la sortie de son album. "Hollywood’s Bleeding" a pris la première place du classement Billboard 200... Et ça, des semaines et des semaines consécutives. Pour rappel des faits, le classement des Billboard, c'est une référence pour les projets musicaux américains.

Le petit bijou de l’opus ? "Circles". Le titre est numéro un du top Billboard Hot 100. Et pour la quatrième fois !

La suite du classement ? Allez, on vous donne le top 10 !

2 - Someone you Loved, Lewis Capaldi

3 - Good As Hell, Lizzo

4 - Memories, Maroon 5

5 - Lose You To Love Me, Selena Gomez

6 - Senorita, Shawn Mendes & Camila Cabello

7 - No Guidance, Chris Brown & Drake

8 - Everything I Wanted, Billie Eilish

9 - 10,000 Hours, Dans + Shay & Justin Bieber

10 - Truth Hurts, Lizzo

En même temps, le titre de celui qui a excellé lors des American Music Awards est canon. Posty a visé juste. Dans les paroles, il parle d’une relation amoureuse dans laquelle il est impliqué. C’est très tumultueux. Ca peut se stopper à tout moment. Mais malgré ces embrouilles, ils s’aiment donc impossible de se séparer définitivement.

C’est beau, ça parle. Les gens kiffent, et ça se voit !

Bravo Posty !