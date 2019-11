PartyNextDoor annonce un nouvel album pour janvier !

La nouvelle arrive peu après que Party ait sorti deux nouvelles chansons, "The News" et "Loyal", mettant en vedette Drake. Sur le banger produit par 40 et OG Parker, PND parle de son dévouement et de sa loyauté tandis que Drizzy suit avec une voix douce.

PartyNextDoor n'a pas abandonné de projet depuis son EP "Seven Days" en septembre 2017. Bien qu'il ait collaboré avec Future pour la bande-son de Superfly l'année dernière, les fans attendent depuis deux ans un nouveau projet du chanteur.

En avril dernier, l'un des producteurs canadiens de PND avait donné de l'espoir à ses fans lorsqu'il avait confirmé l'arrivée de nouveaux sons. Puis, durant le OVO Fest cette année, le patron du label de PND, Drake, a présenté au public les dernières nouvelles concernant les projets du chanteur sur scène.

"PartyNextDoor - le nouveau PND en route!" , a clamé Drake.

Pour l’instant, il n’ya aucune confirmation quant au jour de janvier de la sortie de l’album de PND. Restons connecté...