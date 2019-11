A$ap Rocky veut faire un concert dans une prison suédoise

A$ap Rocky a prévu de faire un show pour soutenir les prisonniers et les migrants.

Il avait passé son mois de juillet dans une prison à Stockholm, et pourtant A$AP Rocky fait son retour en Suède. Quatre mois après son procès pour "violences aggravées", il veut faire un concert dans une prison suédoise. Le but ? Soutenir les prisonniers et les migrants.

Son passage en prison en juillet dernier en Suède a changé A$AP Rocky. C'est un nouvel homme. Au lieu d’oublier cet épisode, de le rayer de sa tête, il a décidé d’agir. Il sera sur scène à Stockholm, le 11 décembre 2019. Plus que ça, il veut aider les prisonnier et les migrants du pays. Le rappeur veut faire un show dans une prison.

Celui qui a failli passer six ans en prison s'est confessé sur l’obstacle qu’il a du affronter cet été. Il affirme à TMZ : "En prison, j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont offert leur sympathie. La plupart étaient des immigrés. Ils ne bénéficiaient pas du même soutien auquel j'ai eu droit, comme celui de l'ambassade américaine. Ils n'avaient pas non plus de couverture médiatique de leur affaire tout autour du globe".



L’artiste de 31 ans a expliqué qu’il avait eu des échanges avec des prisonniers. Des discussions qui l’ont boulversé. Il déclare : "Ce sont des situations complètement folles. Ces mecs n'ont aucune aide d'aucune sorte".

Il a vraiment un "besoin profond" d’aider ces personnes enfermées. Comme un retour à l’appareil. D'après le magazine Forbes, les bénéfices de son concert de décembre, seront reversés aux prisonniers. La visée ? Améliorer la qualité de vie derrière les barreaux.

A$AP Rocky a noué un lien fort avec le pays qui lui a "volé" sa liberté pendant un mois. La Suède, ne lui fait pas peur. Bien au contraire. Il affirme : "Je vais même me rendre dans des zones sensibles, là où la police ne va pas et où les immigrés vivent. J'ai une certaine légitimité à aller les trouver avec mes racines africaines. Le tout dans un esprit positif".

Bien ça, A$AP !