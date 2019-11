American Music Awards : Voici les plus belles performances !

Lizzo, Post Malone, Travis Scott : le monde hip hop est très bien représenté...

Et ce dimanche 24 novembre a été marqué par Les "American Music Awards 2019". Une cérémonie de récompenses américaine qui célèbre les artistes qui ont bercé l'année avec leurs nouvelles mélodies. Cet évènement traite de tous les genres musicaux dit "commerciaux" : on peut passer de la pop à l'urbain.

Cette année la cérémonie s'est tenue à Los Angeles. Parmi les artistes urbains plébiscités, on compte Cardi B comme meilleure artiste Rap et Hip Hop de l'année. Le meilleur album Hip Hop, c'est bien sûr celui de Post Malone avec Hollywood's Bleeding. L'artiste est également numéro des classements albums Billboard. Sans surprise, la meilleure chanson rap de l'année c'est celle du petit Lil Nas X en featuring avec Billy Ray Cyrus. D'autres noms du monde Hip Hop et de la Soul ont gagné des prix : Beyoncé, Bruno Mars ou encore Khalid.

Une grosse soirée faite de récompenses certes mais pas ! On a eu le droit à des performances hautes en couleur. On en retient deux : la bombe à retardement, Lizzo a interprété sa chanson à succès "Jerome", extrait de son album studio "Cuz I Love You". Une voix incroyable cette Lizzo !

Pour rappel, la nouvelle "queen" du monde urbain peut se vanter de retrouver son nom dans 8 catégories pour Les "Grammy Awards" ! Une autre cérémonie à succès qui aura lieu le 26 janvier prochain.

Côté performance, on a eu aussi celle de Post Malone ! Le rappeur s'est produit sur la scène des "American Music Awards 2019" avec un chanteur de métal, Ozzy Obsurne et Travis Scott qu'on ne présente plus ! Ensemble, ils ont interprété "Take What You Want".