Ol'Kainry signe son retour avec un EP !

Ol'Kainry, la légende du rap du 91, nous dévoile un tout nouvel EP 7 titres, "Mode Ermite" !

Ol'Kainry fait partie des figures qui ont façonné le rap français, même s'il n'aura peut-être jamais la reconnaissance qu'il mérite. Pourtant, il est un véritable pionnier du rap du 91, avec son humour, son sens de la formule, son vocabulaire qui mélange argot de rue, mots de plus langues africaines, et sa science du rythme. Des ingrédients qu'on peut retrouver encore aujourd'hui chez certains rappeurs de l'Essonne. Si le rappeur n'a peut-être plus l'attention des médias comme il l'avait dans les années 90 / 2000, ça ne l'empêche pas de continuer à faire du bon son.

La preuve en est, avec ce tout nouvel EP, "Mode Ermite", que Ol'Kainry vient de nous dévoiler. Un projet de 7 titres, dont 4 featurings. Un avec son grand pote Dany Dan, des Sages Poètes de la Rue, avec qui ils ont déjà sorti plusieurs projets, un autre avec Jango Jack, membre du groupe Factor X avec Ol'Kainry, et deux autres avec Jsk et Jihane. Au niveau des ambiances musicales, ça reste assez varié, on a droit à du dansant, assez modernes, et d'autres un peu plus à l'ancienne. Et Dyfrey, comme on le surnomme, est à l'aise partout.

La cover, vous l'aurez remarqué, fait directement référence à la culture manga, dont Ol'Kainry raffole. Et plus précisément à Naruto, manga dans lequel le "Mode Ermite" est un état de concentration utilisé pour accroître sa technique et sa force. On retrouve donc la cohérence chère à Freddy, même dans un petit EP de 7 titres. Et lyricalement, le rappeur n'a rien perdu de sa technique et de son tranchant ! On vous laisse vérifier ça.