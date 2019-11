NTM : leur dernier concert en direct sur France 4 !

Le Suprême NTM est toujours dans la place, et ce soir, ils seront même dans votre petit écran !

Depuis quelques temps, la télévision française semble prendre la pleine mesure de ce que représente le rap pour ses auditeurs francophones, et il était temps. De plus en plus invités sur divers plateaux, les titres de rap servent également de jingle à certaines émissions. Et, surtout, les chaînes ont commencé à diffuser des concerts de rap en intégralité, tout ça en prime time ! Après Gims et Damso, place cette fois au légendaire duo du 93, NTM.

Le groupe mythique donne ce soir, samedi 23 novembre, un concert à l'AccorHotels Arena de Bercy. Et ce concert sera retransmis en direct sur France 4, une chaîne du service public ! Un événement qui débutera sur les coups de 21h, et pendant lequel ils vont interpréter leurs morceaux les plus cultes, comme "Laisse Pas traîner ton fils", "Seine-Saint-Denis Style", ainsi que, peut-être, "Sur le drapeau". Un feat avec Sofiane qui avait très bien fonctionné, et l'Algérien pourrait même être présent (pourquoi pas, on peut toujours rêver).

Un concert qui s'annonce agité, comme tous les autres shows du groupe NTM. Car les deux cinquantenaires JoeyStarr et Kool Shen n'ont évidemment rien perdu de leur énergie en live, ce qui reste leur marque de fabrique. On attend donc avec impatience de voir ce que les rappeurs nous réservent. D'autant que, d'après Joey, ça pourrait bien être leur dernier show ensemble, même s'il a a finalement démenti cette information, au micro de France Inter, quelques semaines après l'avoir faite.