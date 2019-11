Vald tease le projet de Suikon Blaz AD !

Après son succès, Vald est déterminé à faire péter le poto Suikon Blaz AD, qui va nous sortir une mixtape !

Il l'avait annoncé lors de la sortie de son nouvel album, "Ce Monde est cruel", disponible depuis le 11 octobre : Vald a terminé son contrat avec son label actuel. Est donc venu le temps de faire sa route en solo. Enfin, pas totalement en solo : Vald, dans sa nouvelle structure, a dit qu'il aimerait beaucoup sortir les albums de ses proches, et notamment Suikon Blaz AD, présent aux côtés du rappeur d'Aulnay Sous Bois depuis ses débuts. Un des "sparring partner" les plus remarqués de France et les plus talentueux.

AD LA MIXTAPE



????YA RIEN NADIR pic.twitter.com/3RwH4wpjRB — VALD (@vald_ld) November 21, 2019

Et Vald vient précisément de relancer un des plus vieux serpent de mer du rap français : l'album de Suikon Blaz AD, attendu depuis plusieurs années par les fans, mais jamais sorti. Un suspens qui devrait prendre fin, après l'annonce de Vald sur son compte Twitter, ce qui devrait offrir une visibilité suffisante à son pote. Et si Suikon Blaz AD arrive à transformer l'essai, ça aura été une des plus belles épopées du rap FR pour les deux amis.

On a confiance dans les qualités de rappeur de Suikon Blaz, qui a prouvé depuis longtemps qu'il était bien plus qu'un backeur ou un ambianceur, et était capable de véritables performances en studio ou sur scène. On a donc évidemment hâte de voir ce que le projet va donner ! Car quand on voit le niveau qu'il avait déjà il y a 4 ans, on imagine que ça va frapper fort. C'est tout ce qu'on lui souhaite ! Et vous, attendez-vous ce projet?