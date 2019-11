YNW Melly sort un album en étant accusé de meurtre !

Le rappeur YNW Melly, accusé de double homicide, a décidé de tout de même sortir son album "Melly vs Melvin".

Les gangstas rappeurs aux USA sont de plus en plus nombreux. S'ils n'ont aujourd'hui pas tous le look de Eazy-E ou Ice Cube, ça n'empêche pas cette jeune génération de OG d'être largement aussi tarée que les anciens, comme nous le montrent par exemple Kodak Black, ou YNW Melly. En effet, le jeune rappeur de Floride, âgé de seulement 20 ans, a déjà été arrêté trois fois. Et la dernière fois, c'était pour un double homicide (sur deux de ses amis proches...), dont l'enquête est actuellement en cours, et semble indiquer que l'artiste serait en effet le meurtrier.

Mais cette enquête ne l'empêche pas de vouloir continuer à faire tourner le business. La preuve : YNW Melly vient de sortir aujourd'hui son premier album studio, "Melly vs. Melvin", annoncé depuis un petit bout de temps. Et ce, alors que les familles de ses deux amis demandent la peine de mort pour le rappeur. Le projet compte 14 titres au total, avec seulement 3 featurings, et on peut dire que les ambiances sont assez diverses. On a des sons qui font danser, d'autres beaucoup plus violents ou torturés.

Il faut dire que l'auditeur de rap, aujourd'hui, a une passion un peu morbide pour tout ce qui se passe autour de la vie du rappeur qu'il écoute, et son accusation de double meurtre au premier degré a évidemment aidé YNW Melly à se propulser comme l'une des révélations du rap game US. Mais cette "gloire" ne l'aidera plus beaucoup une fois qu'il aura été condamné et enfermé, ce qui semble assez probable au vu des éléments...