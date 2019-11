Koba LaD balance un titre par surprise !

Koba LaD vient de lâcher "Mortel", son nouveau son.

Koba LaD vient de livrer un tout nouveau titre : "Mortel". L’artiste a publié son projet comme ça, par surprise !

Ce jeudi 21 novembre, les accros à Netflix ne sont pas passés à côté de la sortie de "Mortel", une nouvelle série. Certes, de la nouveauté il y en a un peu tous les jours, mais celle-ci est spéciale. Pourquoi ? Parce que c’est Koba LaD qui fait la bande son ! Il vient de lâcher à l’occasion son nouveau titre. Sans même nous avoir prévenu avant. Le nom ? "Mortel". Tout simplement.

On avait dit que Koba LaD finissait son année en apothéose. Rappelez vous, le 27 septembre dernier, il avait sorti une nouvelle version de son album "L’Affranchi". Plus quatre titres au compteur ! Sauf qu’en réalité, il veut aller encore plus loin.

L’auteur de "Marie" a pour habitude de faire des collaborations. Il a bossé avec Dadju pour son dernier album sur "TPB". Mais aussi aux côtés de Gradur pour son nouveau projet "Zone 59" avec le son "The Wire". Sauf que là, on peut dire qu’il est monté en grade. Ou du moins qu’il a élargi son champs de travail. Parce que oui, le rappeur travaille maintenant avec Netflix. Rien que ça oui.

La plateforme vient de livrer une nouvelle série "Mortel", et c’est lui qui fait la bande son. Canon non ?

Et comme on est cool, on vous balance le synopsis (merci AlloCiné) : Dans un lycée de banlieue, Sofiane, Victor et Luisa, trois ados que tout oppose, se retrouvent liés par une force surnaturelle incontrôlable. Unissant leurs nouveaux pouvoirs vaudou pour retrouver le frère de Sofiane, le trio découvre que l’amitié au lycée est surtout un moyen de survie…

D'ailleurs Generations a rencontré trois des acteurs principaux de la série : Carl Malapa, Manon Bresch et Nemo Schiffman.

Nous on va regarder le bail rien que pour entendre le son "Mortel" de Koba !

Bon après il y a l’option Deezer aussi :

Rencard ce jeudi soir à 18h pour découvrir le clip !