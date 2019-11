Booba : Existe-il vraiment un featuring avec Migos ?

Le Duc nous réserve une drôle de surprise...

Une rumeur fait sensation sur les réseaux sociaux ! Booba aurait enregistré un featuring avec les Migos dans le plus grand des secrets... Une rumeur partageait par un producteur américain. On vous explique tout !

Après Akon, P.Diddy, Cassie, Rick Ross, T-Pain et bien d'autres, Booba aurait préparé une nouvelle collaboration avec l'un des groupes les plus emblématique du rap américain : Migos. La rumeur circule sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter et sur Instagram où Amin et Hugo ont reposté la capture d'écran d'une Instastory. Dans cette instastory, c'est le producteur 1040 Beats qui balance la news en anglais ! Ce dernier identifie Booba et les Migos en disant : "Si quelqu'un a le son que j'ai produit pour Booba et Migos, leakez ce morceau !" Bizarre non ?

Un son entre le Duc de Boulogne et le trio from Atlanta aurait bien été enregistré... Mais dans ce cas-là, pourquoi l'homme qui a produit ce son demande à ce qu'il soit leaké ? Pourquoi gâcher la surprise ? Cette rumeur enfle de plus en plus sur les réseaux sociaux et aucune des personnes concernaient ne réagit à cette histoire. Curieux lorsqu'on connait le goût prononcé de Booba pour les rumeurs... L'indétrônable B2o a un oeil partout et quand on parle de lui, il répond toujours.

Pour l'heure, Booba serait en train de préparer son dernier album. Un projet qui symbolisera la fin de sa carrière musicale. Les fans attendent également le featuring avec le prodige, Vald ! Les deux rappeurs s'étaient chamaillés gentiment sur les réseaux sociaux pour savoir quand ce featuring allait voir le jour.