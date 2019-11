Nipsey Hussle, Meek Mill et J.Cole nominés aux Grammy Awards !

La cérémonie des Grammy Awards version 2020 accueillera son lot de rappeurs, avec J.Cole, Nipsey Hussle, Meek Mill, etc...

Les Grammy Awards, c'est un peu le Graal pour les artistes musicaux aux Etats-Unis. Probablement la plus grande récompense à pouvoir être gagnée par un chanteur, elle est donc sacrément convoitée. Notamment, depuis plusieurs années, par nos rappeurs préférés, qui sont nombreux à avoir été nommés ou titrés dans une catégorie. Et les Grammy's version 2020 viennent justement de nous dévoiler la liste de tous les nominés, pour la cérémonie qui aura lieu le 26 janvier prochain !

Et autant vous dire qu'on aura notre lot de rappeurs. Certains noms sont même assez inattendus, comme Nipsey Hussle (Meilleure performance rap) ou Meek Mill (Meilleur album de rap). On retrouve évidemment les deux phénomènes de 2019, Lil Nas X et Lizzo, respectivement nommés dans 6 et 8 catégories, ce qui fait de la rappeuse l'artiste la plus nommée de cette édition.

On retrouve également J.Cole, 21 Savage, DaBaby, Post Malone, Offset, Cardi B, Lil Baby, Gunna, Roddy Rich, Young Thug, Travis Scott, YBN Cordae, Rick Ross, Drake, et Tyler The Creator. La scène rap sera donc très bien représentée, et quand on compare avec nos Victoires de la Musique ici en France, il y a de quoi être jaloux... On a donc hâte de voir comment va se dérouler la cérémonie, et si ils décident de décorer Nipsey Hussle à titre posthume, ce qui serait symboliquement incroyable. On vous met la liste complète des nominés ci-dessous !

Album of the Year

Bon Iver - i,i

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell!

Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Ariana Grande - thank u, next

H.E.R. - I Used to Know Her

Lil Nas X - 7

Lizzo - Cuz I Love You (Deluxe)

Vampire Weekend - Father of the Bride

Record of the Year

Bon Iver - “Hey, Ma”

Billie Eilish - “bad guy”

Ariana Grande - “7 Rings”

H.E.R. - “Hard Place”

Khalid - “Talk”

Lil Nas X f/ Billy Ray Cyrus - “Old Town Road”

Lizzo - “Truth Hurts”

Post Malone and Swae Lee - “Sunflower”

Song of the Year

Lady Gaga - “Always Remember Us This Way”

Billie Eilish - “bad guy”

Tanya Tucker - “Bring My Flowers Now”

H.E.R. - “Hard Place”

Taylor Swift - “Lover”

Lana Del Rey - “Norman Fucking Rockwell”

Lewis Capaldi - “Someone You Loved”

Lizzo - “Truth Hurts”

Best New Artist

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Best Rap Performance

J. Cole - “Middle Child”

DaBaby - “Suge”

Dreamville f/ J.I.D, Bas, J. Cole, EARTHGANG, and Young Nudy - “Down Bad”

Nipsey Hussle f/ Roddy Ricch and Hit-Boy - “Racks in the Middle”

Offset f/ Cardi B - “Clout”

Best Rap/Sung Performance

DJ Khaled f/ Nipsey Hussle and John Legend - “Higher”

Lil Baby and Gunna - “Drip Too Hard”

Lil Nas X - “Panini”

Mustard f/ Roddy Ricch - “Ballin’”

Young Thug f/ J. Cole and Travis Scott - “The London”

Best Rap Song

YBN Cordae f/ Chance the Rapper - “Bad Idea”

Rick Ross f/ Drake - “Gold Roses”

21 Savage f/ J. Cole - “A Lot”

Nipsey Hussle f/ Roddy Ricch and Hit-Boy - “Racks in the Middle”

DaBaby - “Suge”

Best Rap Album

Dreamville - Revenge of the Dreamers III

Meek Mill - CHAMPIONSHIPS

21 Savage - I Am > I Was

Tyler, the Creator - IGOR

YBN Cordae - The Lost Boy

Best R&B Performance

Daniel Caesar - "Love Again"

H.E.R. f/ Bryson Tiller - "Could’ve Been"

Lizzo f/ Gucci Mane - “Exactly How I Feel”

Lucky Daye - “Roll Some Mo”

Anderson .Paak f/ Andre 3000 - “Come Home”

Best Traditional R&B Performance

BJ the Chicago Kid - “Time Today”

India.Arie - “Steady Love”

Lizzo - “Jerome”

Lucky Daye - “Real Games”

PJ Morton f/ Jazmine Sullivan - “Built for Love”

Best R&B Song

H.E.R. f/ Bryson Tiller - “Could’ve Been”

Emily King - “Look At Me Now”

Chris Brown f/ Drake - “No Guidance”

Lucky Daye - “Roll Some Mo”

PJ Morton f/JoJo - “Say So”

Best Urban Contemporary Album

Steve Lacy - Apollo XXI

Lizzo - Cuz I Love You (Deluxe)

Georgia Anne Muldrow - Overload

NAO - Saturn

Jessie Reyez - Being Human in Public

Best R&B Album

BJ the Chicago Kid - 1123

Lucky Daye - Painted

Ella Mai - Ella Mai

PJ Morton - Paul

Anderson .Paak - Ventura

Best Pop Solo Performance

Beyoncé - “Spirit”

Billie Eilish - “bad guy”

Ariana Grande - “7 Rings”

Lizzo - “Truth Hurts”

Taylor Swift - “You Need to Calm Down”

Best Pop Duo/Group Performance

Ariana Grande & Social House - “Boyfriend”

Jonas Brothers - “Sucker”

Lil Nas X f/ Billy Ray Cyrus - “Old Town Road”

Post Malone and Swae Lee - “Sunflower”

Shawn Mendes and Camila Cabello - “Senorita”

Best Pop Vocal Album

Beyoncé - The Lion King: The Gift

Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Ariana Grande - thank u, next

Ed Sheeran - No.6 Collaborations Project

Taylor Swift - Lover

Best Dance Recording

Bonobo - “Linked”

The Chemical Brothers - “Got to Keep On”

Meduza f/ Goodboys - “Piece of Your Heart”

Rüfüs Du Sol - “Underwater”

Skrillex & Boys Noize f/ Ty Dolla Sign - “Midnight Hour”

Best Dance/Electronic Album

Apparat - LP5

The Chemical Brothers - No Geography

Flume - Hi This Is Flume

Rüfüs Du Sol - Solace

Tycho - Weather

Best Rock Performance

Bones UK - “Pretty Waste”

Gary Clark Jr. - “This Land”

Brittany Howard - “History Repeats”

Karen O and Danger Mouse - “Woman”

Rival Sons - “Too Bad”

Best Metal Performance

Candlemass f/ Tony Iommi - “Astorolus - The Great Octopus”

Death Angel - “Humanicide”

I Prevail - “Bow Down”

Killswitch Engaged - “Unleashed”

Tool - “7empest”

Best Rock Song

Tool - “Fear Inoculum”

The 1975 - “Give Yourself a Try”

Vampire Weekend - “Harmony Hall”

Brittany Howard - “History Repeats”

Gary Clark Jr. - “This Land”

Best Rock Album

Bring Me the Horizon - amo

Cage the Elephant - Social Cues

The Cranberries - In The End

I Prevail - Trauma

Rival Sons - Feral Roots

Best Alternative Album

Big Thief - U.F.O.F.

James Blake - Assume Form

Bon Iver - i,i

Vampire Weekend - Father of the Bride

Thom Yorke - Anima

Producer of the Year, Non-Classical

Jack Antonoff

Dan Auerbach

John Hill

Finneas

Ricky Reed

Best Music Video

The Chemical Brothers - “We’ve Got to Try”

Gary Clark Jr. - “This Land”

FKA twigs - “Cellophane”

Lil Nas X & Billy Ray Cyrus - “Old Town Road”

Tove Lo - “Glad He’s Gone

Best Music Film