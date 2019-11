The Game dévoile la cover et la tracklist de "Born 2 Rap"

Une tracklist explosive pour le projet "Born 2 Rap".

The Game prépare du très lourd pour cette fin d'année 2019 !

Hier, sur Instagram, le rappeur du label Interscope balançait la cover et la tracklist de ce projet qui s'appellera "Born 2 Rap".

Lui qui annonçait que ce projet serait son dernier album studio, en a profité pour rajouter en commentaire :

"J’ai promis un nouveau classique… les fans des premières heures savent de quoi je parle" avant de rajouter "Je ne vous décevrai pas !!"

En bon seigneur, Game en a profité pour mettre en valeur et remercier les femmes enceintes ayant posé pour la cover et a aussi remercié son photographe, pour avoir réussi à retranscrire parfaitement sa vision de la vie.

D’ailleurs, il ne cache pas son excitation à deux semaines de la sortie, dans ce post, le 29 novembre prochain, et les invités qui épauleront the Game font partie du gratin du rap US :

Le regretté Nipsey Hussle, Chris Brown, Ed Sheeran, 21 Savage, Mozzy, Dom Kennedy ou encore Bryson Tiller seront les invités, pour un projet qui contiendra 20 nouveaux morceaux du rappeur de Los Angeles.

Un post Instagram qui ressemble à une révérence pour The Game, qui souhaitait s’adresser de manière directe à ses fans :

"J’ai eu une carrière incroyable et j’ai dépassé mes objectifs en tant que rappeur depuis longtemps. C’est grâce à Dieu si j’ai pu parcourir tant de chemin et être encore ici, dans un domaine ou les artistes apparaissent et disparaissent très vite."

Avant d'enchainer avec :

"Ce sera toujours qualité avant quantité, comme depuis le premier jour ou je fais du son", au moment où Dr. Dre avait relancé le débat suite à son interview pour la chaine Beats 1.

Un album qui s’annonce donc très lourd et dans les mêmes couleurs que ce que The Game a toujours proposé, rendez-vous fin novembre !