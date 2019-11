Kanye West : "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" est l'album de la décennie selon le Billboard !

Mister West bat un nouveau record.

Mais jusqu'où Kanye West va-t-il aller ? Après la consécration de son nouvel album "Jesus Is King", le rappeur bat un nouveau record. Le Billboard vient d'annoncer que son fameux "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" est le meilleur projet de ces dix dernières années... Explication !

Vous n'avez pas pu passer à côté du retour musical du prodige : Kanye a enfin balancé le projet mi gospel, mi rap "Jesus Is King". Un album qui traite uniquement de la foi. Le rappeur avait expliqué à plusieurs reprises qu'il s'était reconverti à un christianisme plus poussé. Désormais, YE voue sa vie à Dieu. Une reconversion qu'il a décidé de partager au grand public lors des Sunday Services mais aussi et surtout, dans son nouvel album. Son nouveau projet cartonne puisqu'il se place numéro 1 des Billboards dès la première semaine. Une ascension fulgurante qui ne s'arrête pas... Hier, c'est devenu officiel. Son ancien album datant de 2010 "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" est en train de devenir l'album de cette décennie.

A l'approche des fêtes de fin d'année ont fait le bilan. Et le Billboard, le classement américain le plus prestigieux, est actuellement en train de faire le sien. Il annonce donc leurs premiers résultats après analyse de la consommation des fans et des critiques. Billboard a annoncé ses 100 meilleurs albums des années 2010 et Kanye West est en tête de liste. Et ça n'est pas fini ! YE a deux autres entrées supplémentaires ! Il est en liste avec "Yeezus" sorti en 2013 et son album avec Jay-Z est aussi présent ! Le fameux "Watch The Throne". Le rappeur a donc trois entrées dans ce classement prestigieux. On retrouve également Beyoncé et Kendrick Lamar deux fois.

Kanye West n'a manifestement plus rien à prouver qu'il fasse des sons rap à l'époque de ses classiques ou du gospel chrétien actuel, ça cartonne toujours ! Les fans sont au rendez-vous et tant mieux car l'artiste prépare "Jesus Is King" partie 2 avec Dr Dre.