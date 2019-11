Damso : son album "QALF" avant fin 2019 ?

Il ne reste que quelques semaines avant la fin de l'année, Mais Damso pourrait bien nous sortir son "QALF" pour Noël !

Damso et l'alphabet Grec, c'est une grande histoire d,'amour. Depuis "Ipseité", les symboles issus de cet alphabet sont en effet très fréquents, notamment dans les tracklists du rappeur / chanteur Belge. Cela cultive un peu son côté mystérieux et érudit, deux aspects qui sont bien présents dans sa perosnnalité et sa musique. Et cette fois, cet alphabet grec est encore au centre de toutes les spéculations autour de la sortie de "QALF", le prochain album de Damso.

apres son prochain feat Damso livrera QALF. Parce qu’après le feat sorti hier avec Dadju, il a mis en story cette image suivis d’un feat déjà fais avec 404billy.

Comme pour dire après le futur feat qui sortira vous aurez les 3 lettres manquante et QALF sortira. pic.twitter.com/4qJpKLHLU8 — ????.???? ???? (@weeeeeeNi) November 18, 2019

Un projet dont la sortie était initialement prévue pour 2019, mais plus la fin de l'année se rapproche, plus les fans s,'impatientent. En même temps, Damso fait désormais partie des boss du rap game en France (et en Belgique), et l'attente est donc énorme. D'autant que le rappeur tease de manière assez cryptée, à base de lettre grecque ajoutée dans sa bio Instagram pour chaque morceau terminé.

7 lettres pour QALF plus que 3 manquantes ???? — Damso_inside (@DamsoInside) November 18, 2019

Et comme vous pouvez le voir, si on suit la logique des internautes, cela nous conduirait à un album vraiment bientôt fini (plus que 3 morceaux), qui serait sur le point de sortir. Il est vrai que les périodes des fêtes sont idéales pour réaliser d'énormes scores, et que Damso a probablement envie d'aller chercher un nouveau disque de diamant, commme pour "Ipseité". Une performance qui est largement à sa portée, même si sa séparation bruyante avec le D.U.C. (enfin, surtout bruyante du côté de Booba) lui a peut-être fait perdre le soutien des désormais célèbres "ratpis". L'avenir nous le dira !