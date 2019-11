Akon souhaite affronter Kanye West aux présidentielles 2024 !

Kanye West planifie depuis un certain temps une course à la présidentielle et, bien que l’auteur de "Jesus Is King" se tienne occupé avec son Sunday Service et l'opéra à venir, la présidentielle 2024 est toujours à l'ordre du jour pour Yeezy.

Akon est toutefois prêt à relever le défi de convaincre Kanye de se rendre aux urnes. Le chanteur a exposé ses impressions sur Kanye et les raisons pour lesquelles il souhaite se présenter aux élections présidentielles:

"Kanye n'est pas fou, il vient juste d'être réveillé. D'un état spirituel, j'ai juste l'impression qu'il est réveillé maintenant. Il est maintenant le spécialiste du marketing le plus extraordinaire au monde. Il comprend son public, mais il n’est certainement pas fou, il sait ce qu’il fait. Mon truc, c’est que s’il s’engage véritablement en politique, c’est génial pour la culture".