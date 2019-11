Vald : son concert incroyable avec le Graal du rap français !

SCH, Damso, Maes, Lorenzo, Heuss L'Enfoiré... Ils étaient tous à Bercy samedi soir.

Ce week-end a été marqué par un concert incroyable : celui de Vald. Et autant vous dire que le show était mémorable ! Premier Bercy pour V.A.L.D et certainement pas le dernier... On y était, on vous dit tout !

Jamais loin, le rappeur d'Aulnay-Sous-Bois est revenu avec un troisième projet pour cette fin d'année 2019. Après "Agartha", "Xeu", Vald met toutes ses tripes dans "Ce Monde Est Cruel". Carton plein ! Cet album est un moyen de retrouver toutes les facettes de la personnalité du rappeur. Près d'un mois après la sortie de ce nouveau projet, le rappeur s'offre l'AccordHotel Arena à Paris Bercy. Une première sur cette scène qui annonce du sale pour la tournée !

Le rappeur le plus fou du game nous a préparé un concert incroyable. Déjà, la première partie était signée par un autre prodige : "Ce Heuss Est Cruel" ! En effet, c'est bien Heuss l'Enfoiré qui a performé sur la scène de Bercy à 20h ! Une soirée qui commence sur une grosse ambiance "Khapta".

Une heure après, V.A.L.D arrive sur place de façon exceptionnelle. Le rappeur nous a préparé une mise en scène futuristique. Vald nous embarque dans un monde entre la fiction et la réalité. On embarque tout droit pour "Agartha". Il arrive par les airs et disparait dans une fumée avant de commencer le gros son. Durant les deux heures de concert, on parcoure avec Vald un chemin semé d'embûches. Tout au long du concert, on combat avec tous les morceaux de Sully, l'ennemi : "Lezarman".

Mise en scène incroyable, futuristique, magique mais ce n'est pas tout... Vald ne ferait pas un Bercy sans appeler tous ses frères ! A quasi chaque son, son invité ! Déjà, pendant tout le concert, les back étaient signés Suikon Blaz AD. Et pour tous les featurings, on retrouve Maes, Lorenzo, Lefa, Vladimir Cauchemar, SCH, Orelsan, et Damso ! Des invités mémorables pour un concert mémorable.

Bravo à Vald pour cette performance !