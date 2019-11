50 Cent insiste : il a désactivé son compte Instagram lui-même

Après ses pics contre Naturi Naughton, il répond.

50 Cent n'est plus sur Instagram, mais d'après lui, ce n'est pas suite au non-respect de la politque du réseau social.

Dimanche dernier, le rappeur postait un screenshot sur son compte Twitter, qui l'accusait d'avoir été banni après avoir posté un même assez dégradant à l'actrice Naturi Naughton. Avec un screenshot de l'article en question, Fifty ajoute sa petite touche personnelle avec un message très clair :

"Je suis cool avec ces fausses accusations, mais si vous ne savez pas ce qui se passe vraiment, le mieux est encore de fermer sa bouche pour ne pas dire de la merde", avant de confimer : "J'ai moi-même désactivé mon compte Instagram."

Le "Many Men" a malheureusement des antécédents qui ne plaident pas en sa faveur.. Il est devenu l'un des plus gros trolls du réseau avec le temps... Il a une belle réputation : le rappeur envoie sans cesse des centaines de pics aux artistes. Celui qui cumulait plus de 25 millions de followers était l'un des rappeurs les plus suivis pour sa franchise et sa manière de communiquer avec le reste du game.

Il avait publié sur son compte un même avec un combattant de "Mortal Combat" : Goro, à côté de la jeune femme du New Jersey, mais visiblement Naturi était prête pour la guerre et avait tout de suite répondu sur twitter en mentionnant l'artiste :

"Nous sommes en guerre et je n'étais même pas au courant... je suis confuse".

Dans ce post, screenshot de sa publication Instagram, Naughton ne se laisse pas faire et répond :

"Il y a tellement de choses que j'aurai voulu dire mais tu n'as même plus de compte Instagram pour que je te réponde. Pourquoi perdre mon rôle ou sortir de celui-ci ?" avant de ponctuer par les hashatags : "#JeSuisUneVraiePersonne, #JeNeSuisPasQuUnPersonnage #JeSuisUneFemme" pour bien faire comprendre à Fifty qu'elle ne se laisserai pas marcher dessus, en profitant pour faire un peu d'auto-promo pour son prochain livre à venir.

Mais pour beaucoup, c'est bien la plateforme qui a fermé son compte, surtout quand on voit son activité débordante sur twitter depuis quelques jours.

Attention, ne vous attendez pas à trouver un nouveau "Fifty'" sur la plateforme de l'oiseau bleu ! Celui qui a fait du troll son troisième passe-temps favori (après la musique et le cinéma) continue d'attaquer son actrice, de partager des conseils de vies un peu douteux, promouvoir sa série ou encore de faire l'éloge de l'animatrice Rachel Ray.

Fifty n'a clairement pas fini de faire parler de lui, et pour tous les fans de rap, c'est tout de même une bonne chose..