Kanye West veut se lancer dans l'opéra !

L'annonce est arrivée quelques heures après que West ait rendu visite au célèbre évangéliste Joel Osteen dans sa méga-église de Houston afin de discuter de son engagement récent envers le christianisme.

"Je sais que Dieu m'appelle depuis longtemps et que le diable me distrait depuis longtemps. Jésus a remporté la victoire. Je vous ai déjà parlé de mon arrogance et de mon courage. Maintenant, le plus grand artiste que Dieu ait jamais créé travaille maintenant pour lui", a déclaré West.

Comme pour son dernier album "Jesus is King", le rappeur puise son inspiration dans la Bible pour son tout premier opéra, qui sera présenté le 24 novembre prochain au Hollywood Bowl à Los Angeles.