Moha La Squale nous donne son "Inspi du soir" !

Moha La Squale nous dévoile son tout nouveau morceau !

Moha La Squale est parti pour durer dans le rap français. On aurait pu penser que toutes ses autres occupations, comme la mode, aurait fini par avoir raison de sa passion pour le rap, mais il n'en est rien. Au contraire, même, puisque le rappeur parisien de La Banane a intensifié le rythme de la sorite de ses sons. Deux semaines après la sortie de "Santa Monica", le revoilà donc avec un nouveau morceau, intitulé sobrement "Inspi du soir".

Un morceau dans une ambiance assez différente de ses deux derniers singles. On retrouve un Moha La Squale sombre et hargneux, comme il l'a rarement été jusqu'ici dans ses titres. Pas de clip, mais une chanson remplie de phases lourdes de sens, d'énergie, de détermination, avec un nouveau surnom qui va peut-être rester : L'Algérien Serein, comme il se nomme lui-même das le refrain.

Le tout sur une instru trap assez réussie, et assez sobre, une ambiance qui colle bien avec le nom du morceau donc. On espère pour lui que son prochain projet, qui s'annonce de plus en plus imminent (aucune date pour l'instant), rencontrera le même succès que sa collection de vêtements ! Car Moha La Squale a sorti il y a quelques semaines à peine, plusieurs pièces en collaboration avec Lacoste, sa deuxième. Et la plupart des modèles étaient déjà tous sold-out à la fin de la journée. Il ne lui reste plus qu'à faire aussi bien avec ses CD dans les FNAC !