Dr. Dre raconte l'élaboration de "Chronic 2001" dans un documentaire

Une interview déjà mythique et pleine d'infos méconnues !

En apprendre un peu plus sur la création d'un projet a toujours intéréssé les fans de rap, surtout si le projet en question est un classique du rap US !

Pour le plus grand bonheur de tous, Dr. Dre, célèbre producteur originaire de Compton, à expliqué pour la chaîne YouTube "Beats 1", marque dont-il est le créateur et le patron depuis bientôt quinze ans, la création et le succès de son projet "2001". Accompagné de Jimmy Iovine, le co-fondateur du label Interscop Records et méga pointure de l'industrie musicale depuis la fin des années 80, les deux s'amusent à nous livrer des annectodes assez méconnues du projet iconique de "The pharmacy"

"Ce jour dans le garage de Jimmy a totalement changé la suite de ma vie, et pour toujours"

La première phrase de Dre peut parraître forte de sens, mais c'est parce que les conséquences ont été énormes pour le producteur californien. A l'époque, il avait toujours refusé de poser un de ses couplets sur ses propres prods, expliquant que ce n'était pas son intention.

"Je ne voulais pas du tout apparaître sur ce projet pour être honnête. Ce que je voulais, c'était connecter, trouver et produire certains artistes. C'est Doc mon producteur qui m'a dit de le faire, et je l'ai fait."

Il revient aussi sur les années 90 du hip hop, qu'il considère comme son "Vietnam" en référence à la guerre mené par les USA sur le territoire sud-asiatique :

"A l'époque, le hip-hop était presque un sport de contact. Je bossais tout les jours pour dénicher de nouveaux artistes et musiciens. Je n'avais pas peur d'être seul pour ce deuxième album, car je m'étais déjà retrouvé dans cette situation après m'être séparé d'Eazy E et Jerry Heller, et heureusment pour ce deuxième projet, j'ai eu Jimmy avec moi."

Ce même Jimmy Iovine qui a bien senti le coup à l'époque, en conseillant à Dre de ne pas sortir "The Next Episode" comme premier single. Alors que Dre et son équipe étaient tout excités d'avoir fini l'album, Jimmy déboule au studio et lâche à Dre : "tu as besoin d'un morceau en plus". Une intervention qui donnera naissance au morceau "Still D.R.E", avec Snoop Dogg, un des plus gros classiques du rap cainri !

Jimmy ajoute ensuite : "Je savais que c'était un beau morceau, mais j'avais un feeling et je sentais que l'album avait besoin d'être porté par quelque chose de différent", avant que Dr Dre ne rajoute "encore une fois, il avait vu juste".

Eminem et d'autres sont aussi au sujet dans cette vidéo disponible ici :

Un superbe moment de complicité et d'histoire sur le projet qui à révolutionné la face du rap de la côté Ouest !